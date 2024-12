Confiscati beni per 500mila euro a commerciante Rovigo

La guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato, su delega della Procura polesana, beni per oltre 500.000 euro nei confronti di un 39enne commerciante all'ingrosso di Loreo, operante nel Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi ed Iva per l'anno d'imposta 2013. L'uomo avrebbe fatto sparire la contabilità aziendale al fine di rendere difficoltosa la ricostruzione della base imponibile societaria. Il controllo era stato svolto dai finanzieri di Loreo nel 2015 che all'esito degli accertamenti avevano denunciato il commerciante per omessa dichiarazione dei redditi ed occultamento o distruzione delle scritture contabili.

La Procura rodigina, a seguito della irrevocabilità della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo, ha quindi incaricato i finanzieri di procedere alla esecuzione della confisca del profitto del reato, come disposto in sentenza, sino alla copertura del debito ascritto al condannato pari a 518.420,00 euro.



