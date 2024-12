Traffico da bollino rosso in A4 per le festività natalizie

Venerdì 20 dicembre, sabato 21, sabato 4 gennaio e domenica 5: sono le date con previsione di maggior traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, secondo la Concessionaria, che ha diffuso i dati dei transiti previsti in A4 durante le festività natalizie.

Bollino giallo nel pomeriggio di venerdì 20 lungo la carreggiata che da Venezia porta a Trieste; bollino che diventerà rosso con il passare delle ore, per il concomitante rientro dei mezzi commerciali verso il centro Est Europa e il ritorno dei lavoratori stranieri oltre confine. E' probabile, quindi, che si possano verificare code e rallentamenti alla barriera di Trieste Lisert.

Le code e i rallentamenti alla stessa barriera potrebbero verificarsi anche nella mattinata e nel pomeriggio (bollino rosso) di sabato 21 per le ultime partenze dei vacanzieri. La circolazione dovrebbe poi migliorare verso sera e tornare alla normalità da domenica 22 dicembre a venerdì 3 gennaio Con il primo fine settimana del 2025, tornerà a intensificarsi il traffico (bollino giallo), già dalla mattinata di sabato 4 per l'avvio dei saldi invernali. Sono previsti rallentamenti in corrispondenza della stazione di San Donà di Piave sia per chi proviene da Trieste sia per chi arriva da Venezia.

Sempre a partire dalla mattinata di sabato, e fino al pomeriggio, sono previsti transiti in aumento sia in entrata alla barriera del Lisert, per i primi rientri in Italia di turisti e lavoratori dal Centro Est Europa, sia lungo tutta la carreggiata che da Trieste porta a Venezia.

Domenica 5 si assisterà alla replica di sabato al casello di San Donà e traffico sostenuto lungo tutta la carreggiata della A4 in direzione Venezia.



