Rissa con agenti feriti nel carcere minorile di Treviso

Una rissa tra detenuti con quattro agenti rimasti feriti nel sedarla si è verificata al carcere minorile di Treviso.

Lo rende noto Giovanni Vona, segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

"Quattro poliziotti in ospedale, di cui uno con punti di sutura in testa perché colpito con un estintore - dice il segretario del Sappe -. Ed alta tensione fino alle due di notte". "Ancora una volta nessuno ci ascolta - aggiunge. Si è verificato quello che abbiamo denunciato non meno di dieci giorni fa. Il comandante che ci avevano promesso non è arrivato e sembra che non arrivi prima dell'anno nuovo". "Ed ancora più grave è il fatto che il promotore della rissa - sottolinea - è stato lo stesso detenuto che ha causato la rivolta del 2022, a seguito della quale venne chiusa la struttura per quasi 2 anni".





