Accenture verso acquisizione del gruppo Iqt

Accenture ha intenzione di acquisire il gruppo Iqt, azienda italiana con sede a Rovigo specializzata in servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali.

Lo rende noto un comunicato di Accenture, nel quale si spiega che l'acquisizione, la sesta in Italia dal 2023, combinerà le competenze digitali e il know how di Accenture "nelle tecnologie di frontiera, con l'esperienza del gruppo Iqt nella pianificazione, esecuzione e gestione di progetti infrastrutturali. L'obiettivo è supportare le imprese nel rendere più efficienti i processi di legati alla transizione energetica, una priorità strategica per il conseguimento degli obiettivi di emissioni zero promossi dall'Unione europea".

L'acquisizione coinvolgerà oltre 450 consulenti e ingegneri che entreranno a far parte del team Industry X di Accenture, dedicato alla programmazione e gestione delle infrastrutture e dei progetti industriali.

"L'acquisizione del gruppo Iqt conferma la nostra volontà di rafforzare ulteriormente il posizionamento in Italia, arricchendo le nostre competenze di ingegneria e i servizi correlati alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici legati alla transizione energetica", commenta Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia.

"Vogliamo affiancare le organizzazioni nei settori delle utilities, dell'energia e delle telecomunicazioni, favorendo l'adozione del digitale per rendere più efficienti i loro progetti infrastrutturali. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di un sistema energetico a basse emissioni, riducendo l'impatto ambientale sia delle organizzazioni che della catena del valore industriale che esse alimentano", conclude Lio.



