Violenza di genere, a Venezia accordo tra Comune e le Università

La battaglia contro la violenza di genere sale in cattedra in Veneto. È stato sottoscritto questa mattina l'accordo tra Comune di Venezia e le Università Ca' Foscari e Iuav per l'apertura nelle rispettive sedi di due sportelli che offriranno attività di ascolto, sostegno e sensibilizzazione alle studentesse e studenti, al personale docente e al personale dipendente degli atenei.

L'intesa, definita in una delibera di Giunta comunale, fa seguito allo stanziamento da parte della Regione Veneto di un importo di 50mila euro per l'apertura di sportelli antiviolenza nelle Università pubbliche del Veneto. L'accordo prevede che la gestione sia in capo al Centro Antiviolenza del Comune, accreditato all'albo regionale, da qui la sigla della collaborazione che si concretizzerà a partire dal prossimo mese di gennaio con l'apertura dei nuovi punti d'ascolto che consentiranno di allargare la presenza sul territorio, ma soprattutto di entrare in contatto con la popolazione più giovane che frequenta le sedi universitarie al fine di promuovere una maggiore sensibilizzazione e favorire la conoscenza e la cultura sul tema del contrasto alla violenza di genere.



