Scontro tra furgoncino e camion, un morto e tre feriti in A4

Una persona è morta in uno scontro tra un furgoncino e un mezzo pesante avvenuto oggi in A4 nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia al chilometro 426, nel comune di Noventa di Piave. Secondo una ricostruzione diffusa da Autostrade Alto Adriatico e al vaglio delle forze dell'ordine, un furgoncino si trovava fermo a causa di un guasto nella corsia di emergenza quando, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante lo ha urtato lateralmente provocando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Ferito anche l'autotrasportatore. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Nel tratto dell'incidente i veicoli viaggiano sulla corsia di sorpasso. Per evitare ulteriori code, la Concessionaria e la polizia stradale hanno attivato il protocollo di emergenza del traffico che prevede il reindirizzamento attraverso il bypass A28/A27 per chi proviene da Trieste/Udine.



