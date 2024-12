L'impronta di Mantegna, un dipinto riscoperto del Museo Correr

Torna a casa, nelle sale del Museo Correr, il dipinto Madonna col Bambino, San Giovannino e sei sante, protagonista di una mostra-dossier dedicata all'avvincente scoperta dell'opera e all'indagine per ricostruire "l'impronta" di Andrea Mantegna.

Dopo un lungo intervento di restauro e la prima esposizione a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, il dipinto sarà ora ospitato nella Quadreria del Museo Correr insieme a un ricco apparato illustrativo per ripercorrere l'appassionante vicenda e per offrire nuove occasioni di studio e ricerca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA