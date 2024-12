"Stiamo lavorando alla grande, ma è un lavoro di squadra e lo facciamo per permettere agli atleti di avere un'Olimpiade fantastica". Così Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina, parlando dei Giochi invernali del 2026 dopo aver ricevuto a Roma il Collare d'Oro del Coni.

"Cortina farà la sua parte - ha concluso -. Stiamo facendo il massimo, per non parlare dello sliding center che sarà un'eccellenza di cui dovremo essere fieri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA