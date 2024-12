Parte la nuova edizione di Cortometraggi che passione

I cortometraggi italiani tornano protagonisti nei cinema d'essai grazie alla XXV edizione di Cortometraggi che passione, storica iniziativa promossa dalla Federazione Italiana dei Cinema d'Essai per incentivarne la diffusione in sala, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Spettacolo del Ministero della Cultura.

Sei i titoli selezionati per questa nuova edizione, la cui programmazione parte con una serie di serate-evento: si comincia domani, martedì 17 dicembre, al Cinema Edera di Treviso, al Cinema Gabbiano di Senigallia e alla Sala degli Artisti di Fermo, per proseguire il giorno successivo al Piccolo di Matera e poi a Roma e Milano con date in via di definizione.

Il pubblico potrà vedere, in sequenza o abbinati ai film in programmazione: De l'amour perdu di Lorenzo Quagliozzi (Settimana della Critica di Venezia 2023; vincitore di Cinema Italià di Barcelona), il dilemma tra amore sacro e amore profano di una giovane suora sotto l'occupazione nazista della Francia; Foto di gruppo di Tommaso Frangini (Settimana della Critica di Venezia 2023, candidato al David di Donatello), affresco generazionale di un gruppo di amici che si affacciano alle scelte definitive dell'età adulta; Un lavoretto facile facile di Giovanni Boscolo (Miglior corto italiano e migliore sceneggiatura al Saturnia Festival), commedia su due sicari che faticano a portare a termine il compito assegnato; Spring waltz di Stefano Lorenzi (Miglior corto d'animazione al Saturnia Festival), poetica storia d'amore divisa da un muro; Fuori dall'acqua, realizzato dalla Fondazione Lega Italiana Contro l'Epilessia, storia di un adolescente alle prese con lo stigma che accompagna la malattia (dopo l'esordio a Giffoni, è stato presentato agli studenti di 10 città grazie a Lice e Anec). A chiudere la selezione il vincitore del David di Donatello 2024, il corto animato The meatseller di Margherita Giusti, storia vera sul sogno di una giovane nigeriana.

L'edizione del venticinquennale sarà seguita nel primo trimestre 2025 da una nuova, più articolata iniziativa sui cortometraggi.



