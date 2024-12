Mitilicoltura più sostenibile con il riciclo delle 'calze'

Mitilicoltura sempre più sostenibile: è operativo l'impianto mobile di riciclo che dà nuova vita alle calze di plastica per l'allevamento dei mitili e sono già 30 le tonnellate di plastiche riciclate: un'innovazione circolare che fa bene all'economia e al mare. Lo afferma Legambiente spiegando che l'impianto è montato su un container, quindi a disposizione dei mitilicoltori che possono usarlo vicino ai loro allevamenti per portare a riciclo fino a 300 chilogrammi di plastiche al giorno.

È stato progettato e testato in Puglia ed è attualmente in funzione a Chioggia (Venezia). Entro la fine di dicembre 2024 questa azione del progetto europeo 'Life Muscles' coordinato da Legambiente, avrà permesso di riciclare 30 tonnellate di calze (cioè le reti tubolari, dentro alle quali crescono i mitili) e ammonteranno a oltre 70 tonnellate quelle trattate entro giugno 2025. Inoltre, aggiunge l'associazione ambientalista, dal prossimo anno l'impianto verrà utilizzato per attività dimostrative e di replicazione in altre aree d'Italia e all'estero (Croazia e Slovenia).



