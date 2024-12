Causa Roberto Baggio contro animalisti: assolto Mocavero

Oggi il Tribunale di Verona ha assolto Paolo Mocavero, leader delmovimento Centopercentoanimalisti, nel processo per diffamazione intentato da Roberto Baggio. Mocavero era stato denunciato dall'ex calciatore di avere affisso dei manifesti all'aeroporto Catullo nel giugno del 2022 e per aver rilanciato la notizia sulla pagina Facebook del movimento animalista.

Al termine del dibattimento e sentiti i testimoni, anche il pubblico ministero ha richiesto l'assoluzione di Mocavero per non aver commesso il fatto. Roberto Baggio era stato sentito in aula nell'udienza dell'8 luglio scorso ed aveva ribadito di essere stato diffamato dal Mocavero. Gli operanti di Polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini, hanno escluso che Mocavero - assistito dall'avvocato Marco Destro - fosse coinvolto nell'affissione dei manifesti e nella pubblicazione sulla pagina Facebook.



