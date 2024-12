Aggredisce poliziotti con un un'ascia, arrestato a Padova

Un cittadino 32enne nigeriano armato di una grossa ascia ha tentato di aggredire due poliziotti, ed è stato arrestato all'alba a Padova per tentato duplice omicidio.

L'uomo, dopo essersi scagliato contro uno degli agenti, che si è riparato dietro l'auto di servizio, ha cercato di colpire anche il secondo che, dopo avergli intimato l'alt ripetutamente, per difendersi è stato costretto a sparargli alcuni colpi, ferendolo ad una gamba. L'uomo, subito soccorso, e sedato, si trova ora in ospedale.



