Minaccia di morte con pistola vicino di casa, denunciato

Ha minacciato di morte il vicino di casa e per questo è denunciato in stato di libertà dai Carabinieri. Protagonista un 39enne cubano residente a Vigodarzere (Padova), poiché ritenuto responsabile che, secondo quanto ricostruito dai militari, la notte del 13 dicembre quando un 50enne italiano che ha contattato la linea 112 spiegando di essere stato minacciato di morte con una pistola dal vicino di casa. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di sedare la discussione e di scongiurare ulteriori conseguenze, riportando tutti alla calma.

I militari intervenuti hanno proceduto a perquisizione domiciliare rinvenendo all'interno dell'abitazione del 39enne l'arma usata per le minacce, ossia una scacciacani, di libera vendita, marca Hard Punisher modello Lady e nr. 44 proiettili, tutto posto sotto sequestro. Dalla ricostruzione dei fatti, i Carabinieri hanno accertato che il presunto reo durante un litigio avvenuto per futili motivi, ha impugnato la pistola e minacciato di morte il vicino. .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA