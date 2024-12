Venezia: Di Francesco, se abbiamo pareggiato è solo colpa nostra

"Personalmente l'anno scorso a Torino l'ho persa al 90', oggi l'ho pareggiata. Credo che siano due punti persi, non abbiamo avuto malizia e dovevamo gestire meglio la palla sul calcio d'angolo che poi porta all'episodio del rigore. Mi dispiace, perché una partita del genere la dobbiamo portare a casa e l'avremmo meritata per quanto mostrato. Se abbiamo pareggiato, comunque, è solo colpa nostra". Così Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky Sport nel dopopartita di Juventus-Venezia.

"Nel finale sul corner era palla nostra, certe cose ce le devi avere - dice ancora il tecnico del Venezia -. Devi capire che la palla non deve più tornare dall'altra parte. Non dico di fare fallo, ma un minimo di malizia. La società riconosce che c'è un lavoro dietro e c'è crescita, ma mancano questi particolari che non si possono più sbagliare".

Però a Di Francesco 'gira male' da troppo tempo..."Me lo merito, andrò da Sant'Antonio, che Padova è vicina... - commenta -. Non mi piace attaccarmi alla fortuna e alla sfortuna, una squadra che non c'è non fa questa prestazione".



