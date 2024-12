Serie A: Juventus-Venezia 2-2

Un altro pari in extremis, per 2-2, ma questa volta la Juve è contestata e scoppia il caso Vlahovic.

I bianconeri mantengono l'imbattibilità, ma contro il Venezia rischiano davvero la figuraccia. Il serbo al 96' evita il tonfo trasformando un rigore concesso per un 'mani' di Candela, poi dopo un confronto con i tifosi rientra negli spogliatoi prima dei compagni e si becca gli insulti (pesanti) della Sud. La Jiuve era andata in vantaggio nel primo tempo con Gatti, il Venezia l'aveva ribaltata nella ripresa con Ellertsson e Idzes.

Poi il rigore a favore dei bianconeri e il 2-2 finale.



