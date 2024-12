Sanità Veneto, a Mestre tempi di angioplastica da record

L'infarto miocardico, la corsa all'ospedale di Mestre e l'intervento di angioplastica entro novanta minuti dalla crisi cardiaca. All'Angelo vale per più di sette pazienti su dieci. In Italia la media è cinque. A dirlo è il Programma nazionale esiti (Pne) che, tra i molti traguardi raggiunti dalla Cardiologia mestrina, colloca questo Reparto anche tra i primi tre del Veneto per volume di ricoveri per infarto miocardico acuto. Non solo: qui i pazienti con scompenso cardiaco hanno una mortalità a 30 giorni dell'1,93%, quando la media nazionale è del 9,63%.

Le malattie cardiovascolari in Europa sono la principale causa di morte, superiore anche a quella per cancro. "L'infarto miocardico acuto, ad esempio, rappresenta una delle patologie cardiovascolari più frequenti - dice il primario cardiologo Sakis Themistoclakis -, con oltre 100 mila ricoveri nel 2023 in Italia, di cui circa 7.200 nel solo Veneto. La cardiopatia ischemica è la principale causa di morte per cause cardiovascolari con un 38% di decessi nelle donne e 44% negli uomini. Ma la buona notizia - rassicura - è che in Europa gli attuali trattamenti farmacologici e interventistici hanno permesso di ridurre la mortalità per infarto miocardico del 30% in 10 anni".



