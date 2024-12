Nuovo Codice della strada, a Verona multati monopattini

Appena scattata la mezzanotte a Verona la Polizia locale ha fatto valere il nuovo Codice della strada. Una decina i verbali redatti dagli agenti della Polizia Locale nelle prime del giorno pressoché tutte per violazione dell'utilizzo del casco alla guida di monopattini e per utilizzo del cellulare alla guida.

Un conducente che nella notte ha provocato danni ad autoveicoli in sosta, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,90 gr/l che comporterà dopo la condanna penale e la sospensione della patente, un periodo di almeno tre anni di alcol-zero e l'installazione dell'alcolock quando sarà emanato il decreto attuativo.



