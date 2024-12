A Cortina i fasti del cinepanettone con Boldi e Parenti

Cortina d'Ampezzo assegna il Nation Awards a Massimo Boldi e Neri Parenti, fulcro, nei ruoli di attore e regista, del filone del cinepanettone, che ha caratterizzato 30 anni di commedia italiana. Così come un anno fa furono premiati Jerry Calà e il regista Vanzina (quest'anno presente in un cameo in video) anche nel 2024 all'Hotel de La Poste di Cortina si sono ritrovati alcuni di quei co-mattatori ai quali si è aggiunto Umberto Smaila, per rinverdire, con una band live, la colonna sonora di quei mitici anni.

Il 'convitato di pietra' era Christian De Sica che nelle due celebrazioni non era tra gli ospiti e del quale non si è sentito citare il nome. Ma tant'è, ci ha pensato il 'Cipollino', alias Boldi, a rendere frizzante l'atmosfera cortinese. Nella Regina delle Dolomiti Boldi ha partecipato a molti film: "si 'è creato - dice - il cosiddetto team del cinepanettone che, dopo un inizio di denigrazione, è diventato un cult perchè è passato di generazione in generazione e non ha mai stancato".

Sebbene non possa essere annoverato tra i veri e propri cinepanettoni, ora Boldi è tra gli interpreti di "A capodanno tutti da me", diretto da Toni Fornari e Andrea Maia, nel cui cast appaiono anche Paolo Conticini, Nancy Brilli, Francesca Manzini, e che sarà trasmesso prossimamente su Canale 5. Boldi rivendica il suo percorso nel film comico "e commerciale. Una scelta mia - spiega -, e mai passerò ad altri ruoli, come il drammatico, anche se il cinema oggi è un po' in crisi". Opinione condivisa dal regista Parenti artefice di lungometraggi cult, Fantozzi e vari comici/cinepanettoni: "il genere - ammette il regista - è un po' in difficoltà ed è sempre più destinato alle piattaforme e non più alle sale". Senza contare 'la prossima 'invadenza' dell'intelligenza artificiale. "Ho visto creare un mio film con l'IA - spiega Parenti - che mi ha lasciato sbalordito" confida Parenti.

Innegabile, comunque, quando si attendono i trailer a Natale, la mente associ il cinepanettone a Cortina. E così che lo spinoff del Nation Award di Taormina nato del 1970, oggi sotto la regia di Michel Curatolo, ha proprio un'appendice a Cortina (oltre che alla Mostra del Cinema di Venezia) facendo rivivere i fasti, le gag ('ma cosa dovevo fare?' e il nuovo tormentone di Boldi ) la spensieratezza che ha caratterizzato la cena/evento al 'Posta', con tutti in pista a brindare a prosecco.

