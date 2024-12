Oltre 3.000 visitatori alla mostra 'Grand Hotel Venezia'

Oltre 3.000 persone hanno visitato la mostra 'Grand Hotel Venezia. Cent'anni, da albergo da sogno a sede istituzionale', ospitata a Palazzo Ferro Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto, aperta al pubblico dal 15 maggio e chiusa oggi.

"Una presenza davvero cosmopolita - ha sottolineato il segretario generale del Consiglio, Roberto Valente -. Più di 700 sono stati gli stranieri, ma anche tantissimi veneziani. In questo momento provo una certa malinconia, ma serbo dentro di me i tanti aspetti positivi legati alla Mostra, al di là dei numeri di successo. Sono contento e orgoglioso di aver instaurato una bella amicizia con l'illustre famiglia Ivancich, di origine dalmata, quindi veneziana. Palazzo Ferro Fini è stata la casa della famiglia, ma lo sarà per sempre: gli Ivancich saranno ospiti graditissimi".

"Sono convinto - ha proseguito Valente - che la Mostra continuerà a vivere in un volume, di prossima edizione, in accordo con il presidente del Consiglio Ciambetti, che offrirà ulteriori contributi, anche perché le ricerche sul Grand Hotel continuano e stanno portando alla luce nuovi ricordi e cimeli".





