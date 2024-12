Inaugurato nuovo Terminal urbano dell'aeroporto di Padova

E' stato inaugurato oggi il Terminal Urbano dell'aeroporto "Gino Allegri", progetto promosso dalla società di gestione Heron Air, spazio che integra lo scalo nel tessuto culturale e sociale della città, rendendolo un punto di riferimento per eventi, mostre, festival, mercatini e conferenze.

Nell'occasione è stata svelata la scultura permanente "Icaro" di Sergio Rodella, collocata nell'area centrale dell'aerostazione, che simboleggia il desiderio di libertà e di superamento dei limiti. Presentato anche lo spazio espositivo Himmelmann, area dedicata a mostre e conferenze, pensata per arricchire ulteriormente l'offerta culturale e artistica dell'aeroporto. Il Terminal Urbano ospita l'installazione temporanea "La Luce del Battito" di Federico Soffiato, con luci rosse che pulsano in sincronia con un battito cardiaco e, al termine di ogni ciclo, illuminano la scultura di Rodella.

Alla cerimonia ha preso parte il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, secondo cui "l'inaugurazione del terminal urbano è una bella notizia per Padova. La nostra comunità si riappropria di uno spazio che forse in pochi conoscono, ma che ha un grande fascino e un grande potenziale, perché unisce la passione per il volo all'arte".



