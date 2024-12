Gravissimo ragazzo ferito a coltellate durante rissa a Treviso

Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo essere stato raggiunto da una coltellata al collo, durante una rissa scoppiata ieri sera nel centro storico della città.

Non è ancora stato chiarito se il giovane sia stato colpito con una lama oppure con il coccio di una bottiglia. L'episodio è avvenuto nei pressi di piazza San Pio X. Nella violenta zuffa sono stati coinvolti una decina di giovani, ragazzi e ragazze, alcuni minorenni, che si sarebbero fronteggiati - questa è una delle ipotesi - per una questione legata a uno smartphone. Ma non è escluso che via siano anche ragioni legate allo spaccio di droga.

Le indagini sono condotte dalla Polizia. Sul posto è giunto anche il sindaco Mario Conte, che ha espresso grande amarezza per il fatto di sangue: "Sono giovanissimi - ha detto - e uno di loro sta lottando tra la vita e la morte".



