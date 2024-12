Consorzio della Valpolicella a Cortina per celebrare l'Amarone

Un evento enogastronomico che unisce le tradizioni vinicole della Valpolicella all'alta cucina di montagna. L'appuntamento è a Cortina d'Ampezzo per il 16 dicembre, dove il Consorzio Tutela Vini Valpolicella promuoverà una giornata dedicata all'Amarone della Valpolicella in una baita ai piedi del Monte Cristallo e Faloria, di proprietà dello chef Nicola Bellodis. Circa 40 operatori del settore e media locali esploreranno la storia, il territorio, le tecniche di produzione e le prospettive commerciali di uno dei vini più celebri d'Italia. Sarà un'occasione di degustare i vini presentati direttamente dai produttori del territorio, tra cui Benazzoli, Coali, Corte Saibante, Farina - Wine Tradition Evolves, Luciano Arduini, Rubinelli Vajol, Secondo Marco e Zìmē di Celestino Gaspari.

"Cortina sta diventando un polo gastronomico di livello internazionale - spiega Christian Marchesini, presidente del Consorzio - da anni lavoriamo qui per costruire un posizionamento di assoluto livello nell'alta cucina di montagna.

In vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 è fondamentale rafforzare il legame tra il nostro territorio e l'eccellenza enogastronomica, portando a Cortina eventi come questo che celebrano il meglio che il nostro paese ha da offrire". Grazie alla collaborazione con Cortina for Us e Chef Team Cortina, l'evento del 16 dicembre è una testimonianza di come la Valpolicella e Cortina, due eccellenze italiane, possano integrarsi per creare un'offerta gastronomica unica, destinata a conquistare i palati di visitatori e professionisti del settore.





