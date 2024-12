Viola braccialetto elettronico, ma era a cena con la vittima

Un uomo indagato per stalking ha violato la misura del divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto elettronico; ma quando i carabinieri lo hanno rintracciato, questi era a cena in un ristorante proprio con l'ex moglie che l'aveva denunciato. La circostanza non ha evitato l'arresto del 42enne, un cittadino straniero, che si è visto riconfermare dal giudice la misura del divieto di avvicinare la ex consorte.

La donna ha provato a spiegare agli investigatori che la cena era stata organizzata di comune accordo, e che lei e il marito stavano cercando di ricostruire la relazione. Un tentativo di riconciliazione costato caro al 42enne.

La vicenda risale a domenica sera. Quando è scattato l'allarme per il braccialetto elettronico, i carabinieri si sono subito recati nell'abitazione della donna, a Schio (Vicenza), ma non hanno trovato nessuno. Brevi accertamenti hanno consentito poi di scoprire che la coppia era a cena in un ristorante.





