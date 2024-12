Va al lavoro in bici e viene travolto e ucciso da un'automobile. L'incidente mortale è accaduto questa mattina, attorno alle ore 6.40, nella zona artigianale di Sandrigo (Vicenza).

La vittima, un operaio di 57 anni, per cause ancora da chiarire è stato investito dalla vettura. L'uomo è stato soccorso dallo stesso automobilista, che ha chiamato immediatamente il Suem 118, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.



