Scontro con furgone Amazon, un morto nel Trevigiano Vittima un 89enne al volante di un'utilitaria

Un uomo di 89 anni, di Riese Pio X (Treviso), è deceduto oggi per le conseguenze di un incidente stradale accaduto a poca distanza da casa. L'anziano, al volante di una utilitaria, per cause da accertare si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone della azienda di spedizioni Amazon, il cui conducente è rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Treviso. Sul posto sono intervenuti Suem 118, Vigili del fuoco e polizia locale. V10-CO/Una persona è morta in seguito ad un incidente stradale a riese Pio X (Treviso) dove un furgone si è scontrato frontalmente con un'auto. La vittima è il conducente della vettura, mentre l'atro guidatore è rimasto ferito.



