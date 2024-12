Incendio in negozio a Padova, evacuata palazzina di 7 piani

Sono terminate intorno alle ore 2:00 le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un un negozio di telefonia e materiale elettronico in piazzale della Stazione a Padova, sviluppatosi nella serata di ieri, e che ha comportato l'evacuazione dell'intero stabile, di sette piani.

Nessuna persona ha riportato conseguenze dal rogo. Decine le chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco per l'intenso fumo nero che fuoriusciva dal negozio. Le squadre accorse dalla centrale, da Abano Terme e anche con i volontari di Borgoricco con 4 autopompe, due autobotti, e 20 operatori in totale coadiuvati dal capo turno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco sono riusciti a entrare nel negozio, completamente stipato di materiale, riuscendo a individuare il focolaio principale ed evitando l'estensione delle fiamme agli altri negozi e all'intera palazzina. Dopo il completo spegnimento e una verifica dell'immobile, i residenti hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti. Le cause sono al vaglio dei tecnici.



