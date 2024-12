Guardia Finanza sequestra 3 milioni accessori per smartphone

La guardia di Finanza di Padova ha sequestrato, oltre 3 milioni di articoli elettrici destinati all'alimentazione di smartphone..

In particolare, i finanzieri hanno agito presso un grossista della zona industriale di Padova, individuando un importatore specializzato nella commercializzazione di accessori per smartphone di ultima generazione irregolari - per la maggior parte compatibili con apparecchi di marca "Apple" - in quanto carenti delle informazioni minime previste per garantire agli acquirenti gli standard di sicurezza e privi della dichiarazione di conformità alle norme europee.

Le fiamme giallo hanno poi agito in un esercizio commerciale della città che vendeva integratori alimentari, destinati all'uso di sportivi e anziani privi delle avvertenze e delle corrette modalità di assunzione in lingua italiana, pertanto ritenuti potenzialmente dannosi e nocivi alla salute dei consumator. Qui sono stati sequestrate 68 mila pastiglie e singole dosi di integratori alimentari poiché sprovvisti delle certificazioni e delle informazioni obbligatorie ovvero in quanto, ove presenti, non in lingua italiana I legali rappresentanti degli esercizi commerciali destinatari delle attività di sequestro sono stati segnalati rispettivamente alla locale Camera di Commercio e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA