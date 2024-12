Furti di bancomat ad anziane tra Belluno e Pordenone, 2 arresti

Un uomo e una donna, cittadini peruviani, senza fissa dimora, sono stati arrestati dalle Squadre Mobili di Belluno e di Pordenone per furto aggravato in concorso di un bancomat sottratto a un'anziana in un supermercato della provincia veneta.

Gli arresti risalgono al 3 dicembre scorso e sono stati resi noti oggi, sabato scorso gli arresti sono stati convalidati dal Gip di Pordenone; i due hanno ammesso le proprie responsabilità e sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere.

Il furto era avvenuto il 2 dicembre scorso, ai danni di un'anziana. Pochi minuti dopo, con la tessera era stato effettuato un prelievo di 1000 euro. La Squadra Mobile di Belluno è riuscita a individuare i volti dei responsabili e la loro automobile, che il giorno dopo è stata individuata a Pordenone.

Dal pedinamento effettuato dalla polizia del capoluogo del Friuli Occidentale, i due sono stati seguiti in un supermercato del centro, dove dopo la loro uscita è stato segnalato un furto ai danni di una donna; in altro supermercato la donna è stata vista nelle vicinanze di alcune clienti. Fuori dal negozio i due peruviani sono stati fermati: alla donna è stato trovato il portafogli di una signora di 84 anni, borseggiata poco prima.

Nell'auto sono stati trovati contanti per 13.789 euro e sette carte di pagamento, alcune intestate a vari alias dell'uomo.

I due risultano già espulsi dal territorio nazionale con decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Brescia e ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore bresciano. Sono in corso accertamenti delle due Squadre Mobili per verificare se la coppia, oltre ai furti accertati, abbia consumato altri episodi simili sul territorio nazionale nell'ultimo mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA