Fondazione Cini, oltre 90 eventi nel programma 2025

Più di 90 eventi e due principali focus tematici su 'Democrazia e pandemie' e su Giacomo Casanova a 300 anni dalla nascita, in sinergia fra gli Istituti e i Centri di ricerca della Fondazione Cini dell'isola di San Giorgio a Venezia. E' il programma di attività per il 2025 approvato dal Consiglio, presieduto da Gianfelice Rocca e su indicazione del direttore scientifico Daniele Franco.

Trentadue tra seminari e convegni, ventisette appuntamenti formativi e workshop, otto mostre, sei eventi ospitati, trentadue concerti e diverse pubblicazioni, scandiranno il calendario annuale.

Al primo asse tematico "Democrazia e pandemie" sarà dedicato un simposio internazionale dal 13 al 16 novembre, con esperti e studiosi da tutto il mondo; per il secondo, su Giacomo Casanova e il Settecento veneziano, la Fondazione parteciperà alle celebrazioni per i 300 anni dalla nascita, con culmine un progetto espositivo che sarà aperto al pubblico da ottobre 2025 a febbraio 2026.

Per Rocca "viviamo in un momento storico di profondo cambiamento, caratterizzato da una crescente frammentazione geopolitica e sociale, con nuovi protagonisti e comunità portatrici di valori divergenti e visioni del mondo spesso polarizzate. Le conoscenze scientifiche e tecnologiche avanzano rapidamente, influenzando nel profondo tutta l'umanità. A queste sfide dobbiamo fare riferimento nell'interpretare il futuro ruolo della Fondazione Giorgio Cini, mantenendo il forte richiamo al pensiero umanistico su cui si fonda la nostra civiltà e che la Fondazione si è impegnata a custodire, favorendo un dialogo culturale aperto e costruttivo che faciliti le relazioni internazionali. Necessario e vitale è il legame con Venezia, alla sua storia millenaria, quale elemento costitutivo nella mission della Fondazione".



