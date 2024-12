Consiglio veneto approva la Nadefr, accolti 130 emendamenti

Con 35 voti a favore e 9 contrari il Consiglio regionale ha approvato nella serata di ieri la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (Nadefr) 2025-2027 e la relativa manovra emendativa, relatore il presidente della Prima commissione Luciano Sandonà (Lega-LV), correlatore la vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico).

Nella premessa della Nadefr, a firma del presidente Luca Zaia, si fa un riferimento a un aggravio delle aliquote Irap, che verranno affrontate nella Legge di Stabilità regionale, che il Consiglio affronterà a partire da oggi.

Tra le modifiche, il Consiglio ha dato via libera ad alcune istanze delle minoranze, come l'emendamento di Arturo Lorenzoni (Misto) per la promozione di interventi per la riduzione delle perdite negli acquedottisti, di Vanessa Camani (Pd) per la realizzazione di opere di tesaurizzazione idrica a ridotto impatto ambientale, e di Luisetto per il sostegno del "Piano Laghetti", del sistema di ricariche Mar e delle Aree forestali infiltrazione. Altre modifiche sono su temi infrastrutturali e trasportistici, tra cui la collaborazione con le amministrazioni locali nelle progettazioni di snodi ferroviari su Verona, Vicenza e Padova (Elena Ostanel), sulle piste ciclabili in ambito urbano e sull'intermodalità (Jonatan Montanariello), la necessità di rifinanziare la legge speciale per Venezia ed evitare la realizzazione di una centrale nucleare (Erika Baldin), e la possibilità di piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti (Lorenzoni).

"Circa 130 emendamenti approvati su oltre 501 - ha sottolineato il presidente Roberto Ciambetti - mi sembra un risultato particolarmente importante di confronto dell'aula con la Giunta".

L'assessore alle Finanze, Francesco Calzavara, in sede di replica ha notato come "questo Documento di economia e finanza regionale e la Nota di aggiornamento sta diventando, nel corso degli anni, un momento di vero confronto democratico tra due visioni, credo, assolutamente rispettabili. Però noi, che rappresentiamo la maggioranza, naturalmente abbiamo il compito di presentare un documento che dia una prospettiva, che dia un segnale, che dia una traiettoria di quello che pensiamo possa essere il Veneto del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA