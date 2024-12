Codice rosso, 42enne arrestato nel Vicentino

Un 42enne residente a Schio (Vicenza) è stato arrestato dai carabinieri della compagnia, per aver violato il provvedimento del divieto di avvicinamento.

L'uomo era sottoposto ad una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica, per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie, con contestuale attivazione del braccialetto elettronico.

Dopo che alla centrale operativa dell'Arma è giunto un "alert" del dispositivo di controllo i carabinieri si sono messi sulle sue tracce, trovando entrambi in un locale di Schio, intenti a cenare. Considerata la flagranza del reato il 42enne è stato arrestato, condotto in caserma e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida avvenuta oggi. Il provvedimento è stato confermato questa mattina con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



