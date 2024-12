La Fenice e Venezia, al via promozione con biglietti scontati

Riprende l'iniziativa "La Fenice per il Comune e la Città metropolitana", collaborazione tra il Teatro e i due enti locali che consente ai residenti di acquistare online biglietti scontati a 25 euro per alcuni degli spettacoli in scena alla Fenice e al Teatro Malibran.

Quest'anno l'iniziativa sarà unificata e gli stessi titoli saranno proposti al prezzo agevolato sia ai residenti del Comune che della Città metropolitana di Venezia, attraverso lo stesso codice coupon "METROPOLIVE".

Si tratta di una selezione di 16 date nell'ambito delle Stagioni Lirica e Sinfonica in corso: tre titoli operistici - i Dialogues des carmélites di Francis Poulenc, Il trionfo dell'onore di Alessandro Scarlatti e Der Protagonist di Kurt Weill - e un concerto al Malibran, quello dell'Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Christian Arming.

La vendita si svolgerà esclusivamente nella settimana dal 16 al 23 dicembre prossimi e riguarderà un numero limitato di posti. Una seconda tranche di eventi sarà messa in vendita nel mese di maggio 2025.

Sul fronte concertistico, la proposta riguarda il concerto dell'Orchestra della Fenice diretto da Christian Arming, che dirigerà una carrellata di marce e danze viennesi firmate dal 'Walzerkoenig', il re del valzer, abbinata alla suite per orchestra tratta dal Rosenkavalier di Richard Strauss, al Teatro Malibran il 5 gennaio 2025. I biglietti saranno in vendita online dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre fino a lunedì 23 dicembre. Sarà possibile acquistare fino a un massimo di due biglietti di platea per ciascuna anagrafica e per ciascun evento. Le biglietterie del Teatro e di Mestre (piazzale Cialdini) gestiranno eventuali eccezioni di utenti che non saranno in grado di utilizzare i mezzi informatici.



