Stop licenze a 2 sale slot nel Padovano per abuso del titolo

La Squadra Amministrativa della Questura di Padova, con la Guardia di Finanza di Este, il provvedimento a firma del Questore della Provincia di Padova di sospensione della licenza per l'esercizio della raccolta del gioco ai titolari di due esercizi pubblici di Este. I provvedimenti emessi sono stati adottati a seguito di controlli in materia di prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

In un esercizio è stata accertata la mancata esposizione della licenza che autorizza la sala slot al gioco con Vlt e quella che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande, la mancata esposizione del cartello indicante gli orari di apertura dell'attività, del listino prezzi relativo e del cartello di divieto di vendita e somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle ore 6. Inoltre è stato scoperta l' installazione di un Pos per il pagamento elettronico con carte di credito e bancomat e l'oscuramento delle vetrine con tende: considerato come tali circostanze risultino in violazione della Legge regionale verrà fatta una segnalazione alle autorità comunali per l'emissione dell'ordinanza di rimozione del Pos e delle pellicole oscuranti. I finanzieri hanno inoltre denunciato la titolare, una 43enne cinese per violazioni delle prescrizioni della licenza e nei suoi confronti verranno elevate sanzioni amministrative per un importo di 2.600 euro.

La licenza della sala è stata sospesa per 25 giorni. Nel secondo locale è stata invece trovata una persona non autorizzata a rappresentare il titolare, effettuando la raccolta del gioco e per questo verrà denunciato il gestore, un 33enne cinese. Nella sala è stata riscontrata l'installazione di un Pos per il pagamento elettronico con carte di credito e bancomat e l'oscuramento delle vetrine con tende: in particolare, è stato accertato che il Pos era usato come strumento di prelievo di denaro contante. Alla fine dei controlli è stata sospesa la licenza per un mese.



