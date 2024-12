Sequestrati 1.300 articoli di Natale contraffatti nel Vicentino

La Guardia di finanza di Vicenza ha sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.300 articoli tra addobbi natalizi e giochi per bambini non conformi alla normativa vigente, in vendita sugli scaffali di diversi esercizi commerciali. È il bilancio dei controlli di polizia economico-finanziaria attuati in questi giorni dalle fiamme gialle di Bassano del Grappa. L'attività di controllo ha permesso di rilevare la presenza di merce posta in vendita, priva delle informazioni minime richieste dalle normative.

Nell'ambito delle operazioni ai commercianti sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di oltre 3 mila euro. Il sequestro ha riguardato soprattutto addobbi per la casa, oggettistica per allestire i tradizionali presepi e giocattoli.



