Per protesta telefona e fa evacuare un supermercato, scoperto

Per protestare contro l'Inps, a suo dire responsabile di una ingiustizia nei suoi confronti, telefona a un centro commerciale annunciando la presenza di una bomba. Un supermercato viene evacuato ma, nel frattempo, il comandante della stazione dell'Arma riconosce la voce e fa confessare l'autore del procurato allarme.

E' accaduto questa mattina a San Biagio di Callalta (Treviso), ai danni di un supermercato alimentare interno al centro commerciale "Tiziano".

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, una volta individuato dai militari, ha ammesso di aver agito in quel modo per una recriminazione verso l'istituto di previdenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA