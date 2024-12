Mobilità sostenibile Venezia, 10 semifinalisti Toyota Challenge

Toyota Mobility Foundation ha annunciato i dieci semifinalisti della "Sustainable Cities Challenge" di Venezia, sviluppata in collaborazione con la città, Challenge Works e World Resources Institute. L'iniziativa ha cercato innovatori globali per presentare soluzioni per aumentare l'uso di modalità di trasporto a basse e zero emissioni di carbonio nella "City of Water" italiana.

La Sustainable Cities Challenge di Venezia è stata lanciata a giugno e ha attirato 126 candidature di innovatori da tutto il mondo. Le altre iniziative sono a Detroit e Varanasi; Venezia con ciascuna di esse riceverà 3 milioni di dollari in sovvenzioni. I semifinalisti riceveranno sovvenzioni di 50.000 dollari ciascuno per perfezionare e adattare le loro soluzioni per promuovere l'uso e l'adozione di modalità di trasporto a basse e zero emissioni di carbonio a Venezia.

Le aziende sono Betterpoints Ltd, un'azienda di tecnologia che incoraggia atteggiamenti eco-compatibili, come il trasporto attivo e il transito pubblico; Bikeloop AS, specializzata nella creazione di sistemi di parcheggio per biciclette intelligenti, sicuri e sostenibili; Factual Consulting SL, che userà la sua piattaforma "Rideal" per la gestione di programmi di incentivi alla mobilità e di budget per la mobilità; Hce Srl, web agency che da oltre 20 anni progetta e sviluppa progetti all'avanguardia per marchi e agenzie internazionali; Instant System Sas, fornitore di Mobility-as-a-Service, che copre il trasporto pubblico, la bicicletta e la mobilità condivisa; Ioki GmbH, azienda tecnologica per la mobilità digitale; Kooling Technologies Limited, società londinese di deep tech; My House Geek Pty Ltd (BikeParty), piattaforma digitale per l'organizzazione di gite di gruppo in bicicletta; Nudgd AB, startup che integra scienza comportamentale con strumenti digitali per incoraggiare abitudini di mobilità sostenibile; UrbanTide Limited con la piattaforma uMove per il trasporto sostenibile e il cambiamento dei comportamenti.



