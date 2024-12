Assegnati 14,3 milioni per 9 progetti dell'Università di Padova

Nove progetti ammessi a finanziamento, per un totale che tocca i 14,3 milioni di euro, sono stati riconosciuti all'Università di Padova dal Fondo Italiano per la Scienza (Fis) del Mur, Ministero dell'Università e Ricerca. L'ateneo patavino, grazie a questo risultato, si pone al secondo posto in Italia per numero di progetti finanziati che vedono protagonisti nove tra ricercatrici e i ricercatori dell'Ateneo.

"Siamo molto felici dell'esito di questo bando che, per l'alta qualità dei progetti presentati e per la stringente selezione, si pone come l'equivalente nazionale dei più noti grant dell'Erc, lo European Research Council - afferma Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova -. Un risultato che conferma l'eccellenza della ricerca che si effettua nel nostro ateneo. Oggi più che mai, siamo chiamati a riconoscere il ruolo cruciale della scienza nella costruzione di un futuro migliore.

La ricerca non è solo un'attività scientifica; è un atto di fiducia nel domani. Ogni esperimento, ogni pubblicazione, ogni nuova ipotesi rappresenta un passo verso un mondo più giusto, più sano, più equo. A nome di tutto l'ateneo, mi complimento con le ricercatrici e i ricercatori premiati".



