Pediatria, dog therapy con 'Basta una zampa'

Ha preso il via nei reparti di Pediatria dell'Aoui Verona il primo ciclo di incontri di Dog Pet Therapy, il progetto che due volte al mese donerà un momento di distrazione ai bambini in cura e alle loro famiglie.

Gli incontri della Dog-Pet Therapy sono condotti da coadiutori professionisti di interventi animali assistiti per i bimbi e per le loro famiglie e, grazie alle attività con i cagnolini, donano momenti di leggerezza e di stacco dalla routine ospedaliera. Muffy, Mandorla, Nikita e Zulu, sono i quattro cani arrivati all'Ospedale della donna e del bambino.

Sono tutti e quattro addestrati all'interazione con bambini e i loro padroni hanno presentato un certificato di idoneità del veterinario per poterli portare in ospedale. Nell'aula giochi del 5%/o piano i bambini della Pediatria B, Pediatria C, Neuropsichiatria infantile e Chirurgia Pediatrica hanno potuto godere della loro presenza con giochi e attimi di spensieratezza anche per i genitori.

Non solo l'accesso dei cani "professionisti" ma, dietro valutazione dei sanitari, nei reparti pediatrici possono entrare anche gli animali domestici dei bambini ricoverati.

L'interazione dei cagnolini aiuta i bambini a ridurre notevolmente l'ansia nei ricoveri e nei trattamenti ospedalieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA