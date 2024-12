Incidente stradale tra un'auto e una moto, morto il centauro

Intervento dei vigili del fuoco alle 8 di stamane per un incidente stradale sulla strada regionale 63, a Vedelago (Treviso), tra un'auto e una moto: nello scontro è deceduto il centauro.

Dopo aver messo in sicurezza i mezzi, i pompieri hanno estratto dalle lamiere dell'auto una donna di 41 anni, gravemente ferita, e affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118. La donna è stata poi elitrasportata in ospedale.

Nulla da fare per il centauro, un ragazzo di 18 anni, deceduto nonostante i tentativi di soccorso. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.



