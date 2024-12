Incendio ed esplosione in casa del veneziano, un ferito grave

Un'esplosione e un incendio si sono verificati n un'abitazione Musile di Piave (Venezia), in seguito ad una fuga di gas: è rimasto ferito un 78enne. La deflagrazione ha provocato la rottura di porte e finestre. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento di San Donà con un'autopompa e un'autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area mentre l'uomo, rimasto ustionato, è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e poi trasportato in ospedale a Padova.



