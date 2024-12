Donna trovata morta in casa a Padova, indagano i carabinieri

Una donna di 68 anni, affetta da problemi di obesità, è stata trovata morta stamane a Padova all'interno della sua casa, in via Del Cristo, nel quartiere Voltabarozzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Padova, ed anche il medico legale, rimasto a lungo nell'alloggio per valutare le possibili implicazioni del decesso.

Sono state escluse le cause violente; gli investigatori propendono al momento per una probabile morte naturale, anche se nel contesto di una situazione di degrado. Le attività di repertazione sono durate a lungo, e solo in tarda mattinata è stato autorizzato lo spostamento del cadavere.



