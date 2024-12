Cristina d'Angelo nuovo direttore interregionale vigili fuoco

Cristina D'Angelo è il nuovo direttore interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige. E' stata nominata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

D'Angelo, dirigente generale e ingegnere, sostituisce Loris Munaro, andato in quiescenza il 30 novembre scorso. Assumerà l'incarico nelle prossime settimane, lasciando il ruolo di direttore regionale dei Vigili del fuoco della regione Marche, assunto l'luglio 2023. In precedenza aveva prestato servizio come dirigente dell'ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ancora prima aveva ricoperto l'incarico di dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi. È stata comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Latina, dirigente per le relazioni esterne, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale. Ha ricoperto anche l'incarico di comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso, dirigente del Servizio Ispettivo e vice direttore della Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile Ufficio di raccordo con il CNVVF.



