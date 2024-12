Capolavori a Vicenza, Leonardo, Jacopo da Bassano e Gazzola

Tre preziosi e straordinari disegni di Leonardo da Vinci, provenienti dal Codice Atlantico conservato nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, rappresentano l'attrattiva maggiore dell'evento espositivo "Tre Capolavori a Vicenza" aperto da oggi al 9 marzo 2025 in Basilica Palladiana a Vicenza. L'evento è ideato e promosso dal Comune con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo e curato da Guido Beltramini, direttore del Palladio Museum.

Per l'occasione, il salone all'ultimo piano della Basilica, simbolo della città e patrimonio Unesco dal 1994, è stato trasformato in un vero e proprio teatro dove è stato allestito un "incontro" fra tre grandi artisti di epoche diverse: gli studi e i disegni di Leonardo da Vinci (1452-1519), la pala con "L'alluvione del Colmeda" di Jacopo da Bassano (1510-1592), conclusa nel 1576 per l'altare della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Feltre e l'inedita installazione site-specific di Gianandrea Gazzola (classe 1948), dal titolo "Senza nome", consistente in uno specchio d'acqua quadrato di 12 metri per lato e in tre teli sospesi, dell'altezza di 8 metri, collocati al centro.

La rassegna è un regalo ai residenti a Vicenza e provincia, che avranno la possibilità di ammirare gratuitamente i capolavori in dialogo, ma la rassegna è aperta anche a turisti e visitatori attesi soprattutto per le vacanze di Natale. La curiosità maggiore riguarda i disegni di Leonardo da Vinci, le cui opere non erano mai state ospitate nella storia a Vicenza.

In queste pagine il sommo artista annotava riflessioni personali intrecciate a schemi scientifici: sono vere e proprie mappe mentali, in cui si depositano le ricerche di Leonardo, talmente personali e segrete da essere annotate con la caratteristica calligrafia invertita, leggibile solo allo specchio. In questi fogli Leonardo riflette tanto sui meccanismi della visione, sulla luce e l'ombra, quanto sulle traiettorie rettilinee e tortuose seguite dalle immagini e dagli odori per raggiungere i nostri sensi e divenire percettibili: egli immagina l'aria intorno a sé attraversata dalle scie delle "species", vale a dire da elementi infinitesimali emessi dai corpi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA