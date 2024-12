Un uomo è morto in un infortunio sul lavoro avvenuti a Castel d'Azzano(Verona). Da quanto si è appreso l'operaio era su un lucernario che non avrebbe retto al peso dell'uomo che è precipitato da un'altezza di oltre 6 metri, restando ucciso sul colpo per i gravi traumi riportati.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, i Carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA