Aggredisce passante per rapinarlo, arrestato da polizia a Padova

La polizia di Padova ha arrestato un gambiano, già segnalato per rapina e minaccia, che stava aggredendo a calci e pugni un passante per rapinarlo. Gli investigatori sono intervenuti dopo aver sentito le urla della vittima che ha poi riferito che il malvivente lo aveva avvicinati per sottrargli il denaro e che non riuscendovi l'ha colpito al volto con dei pugni sperando di portare a termine la rapina. Las vittima, nonostante fosse in stato di shock e con una ferita al volto, ha riconosciuto nel il 26enne come il suo aggressore. Quest'ultimo è stato portato in questura è stato arrestato e portato in carcere a disposizione della Procura.

L'indagato, inoltre, è stato denunciato per violazione del provvedimento di "Daspo Urbano" emesso dal Questore di Padova relativamente alle zone della Stazione e del centro cittadino.

L'intervento ha preceduto altri controlli che hanno portato, con l'ausilio della Squadra Cinofili, a trovare nascosti in prossimità della scalinata di Porta portello, 234,64 grammi di hashish. A fiutare la droga è stato il cane "Kamikaze che ha permesso agli agenti di recuperare due panetti sigillati con la scritta "Fanta", da circa 100 grammi l'uno, ed un pezzo del medesimo stupefacente dal peso di circa 30 grammi.

I controlli sono stati poi estesi a cinque diversi locali al centro della movida dove sono state identificate 120 persone e verificate le condizioni di regolarità e sicurezza dei predetti esercizi commerciali. Nella zona del Portello alcuni residenti hanno accolto i poliziotti ringraziandoli per i servizi svolti.





