A Verona tappa 'In viaggio con la Banca d'Italia'

Verona ha ospitato tra ieri e oggi la 21/a tappa dell'iniziativa "In viaggio con la Banca d'Italia", dedicata alla cultura finanziaria e al dialogo con i cittadini, le imprese e le istituzioni. L'evento è iniziato con un excursus storico della moneta, che ha radici millenarie, passando dalla sua forma fisica di metallo e carta a quella elettronica, in vista dell'introduzione dell'euro digitale. Il sindaco Damiano Tommasi è intervenuto questa mattina nell'ambito dell'incontro principale dal titolo "L'avventura della moneta.

Dall'oro all'euro digitale". "Verona ha un grande tessuto produttivo, è il secondo Interporto d'Europa e il primo d'Italia, con ingenti flussi di persone, merci e denaro - ha sottolineato Tommasi -. Bene che si ponga l'attenzione sull'importanza di diffondere la cultura finanziaria e i rischi dell'evoluzione contemporanea della moneta, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni". E' seguita una tavola rotonda con accademici, esperti del settore bancario e imprenditoriale, che hanno affrontato temi come il legame tra moneta e fiducia, i rischi legati alle criptovalute, il ruolo dell'euro digitale e l'impatto della tecnologia nei pagamenti. Il pubblico sarà invitato a partecipare con domande e osservazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA