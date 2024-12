Cecchettin, piena solidarietà all'avvocato dei Turetta

La notizia della busta contenente proiettili inviata all'avvocato Giovanni Caruso "è profondamente inquietante e inaccettabile da concepire in una società civile.

Ogni forma di intimidazione o violenza, anche simbolica, è da condannare senza esitazione". Lo dice oggi Gino Cecchettin. "La giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità. Atti come questi non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare - continua - la serietà del lavoro che stiamo portando avanti nella Fondazione Giulia Cecchettin".



