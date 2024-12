Polo aeroportuale Nordest, previsti 18,4 milioni di passeggeri

In occasione del workshop dedicato alla stagione invernale 2024/2025 in corso nel pomeriggio odierno al Kube Shows & Events di Padova, il Polo Aeroportuale del Nord Est fa il punto sull'andamento del traffico nei primi dieci mesi dell'anno, anticipando alcune novità della stagione estiva 2025.

Da gennaio a ottobre 2024, il Polo Aeroportuale del Nord Est ha registrato complessivamente circa 16 milioni di passeggeri, con una crescita del +2,4% sull'anno precedente. Le proiezioni a fine 2024 sono di 18,4 milioni di passeggeri, in crescita del 3,4% sul 2023. La stagione invernale, iniziata lo scorso 27 ottobre, evidenzia una domanda elevata di voli nazionali e internazionali per i tre aeroporti, con una crescita complessiva del 3,7% di posti offerti rispetto all'inverno 2023/2024.

I dati provvisori di novembre confermano questa tendenza di crescita, registrando 1,16 milioni di passeggeri, in incremento dell' 8,5% sullo stesso mese del 2023.

Per quanto riguarda il "Marco Polo" di Tessera da gennaio ad ottobre, ha gestito 10,1 milioni di passeggeri (+1,8% sui primi 10 mesi del 2023).

L'apertura del volo con la Cina, nell'anniversario dei 700 anni di Marco Polo, ha coronato il progetto al quale il Gruppo Save stava lavorando da anni.

Il "Valerio Catullo" di Verona nei primi 10 mesi del 2024 ha totalizzato 3,3 milioni di passeggeri (+6,8%), con una previsione di chiusura anno di 3,7 milioni (+7,8%). Nei primi dieci mesi del 2024, il mercato domestico si è riconfermato leader con il 38% del traffico complessivo aeroportuale, seguito dal Regno Unito (contribuisce per il 17%) e dalla Germania (8%).

Ryanair, Volotea e Neos sono i principali vettori operanti sullo scalo per numero passeggeri, rappresentando complessivamente il 64% del traffico aeroportuale e coprendo in maniera complementare il network domestico e internazionale di corto, medio e lungo raggio.

Infine nel periodo gennaio-ottobre, il Canova di Treviso ha registrato 2,6 milioni di passeggeri, sostanzialmente in linea con i volumi dei primi dieci mesi del 2023 (-0,7%). Le previsioni di chiusura anno sono di 3,1 milioni di passeggeri (+1,2% sul 2023). La presenza consolidata di Ryanair e Wizz Air garantisce la disponibilità di un network domestico e internazionale di oltre 55 destinazioni, in risposta alle esigenze dell'utenza per il traffico punto a punto.



