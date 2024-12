Apre la mostra Neo Pop: perenne metamorfosi di un mito

Al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi di Cortina d'Ampezzo apre al pubblico, da domani al 21 aprile 2025, la mostra Neo Pop: perenne metamorfosi di un mito, un'esposizione collettiva che mette in risalto l'attività di un gruppo di 15 artisti appartenenti alla corrente artistica Neo Pop e da anni impegnati in una complessa ricerca sulla nuova figurazione del linguaggio immediato, capace nella contemporaneità di rivolgersi a un pubblico sempre più ampio.

La mostra, curata da Giorgio Chinea Canale e allestita nei primi due piani del Museo, vede protagonisti alcuni degli interpreti più rappresentativi della scena artistica di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta del secolo scorso, tra cui Marco Lodola, Gianni Cella, e quelli che si sono affacciati al terzo millennio come Giuseppe Veneziano, Francesco De Molfetta, Fulvia Mendini, Andy Bluvertigo, Pao, Giovanni Motta, Laurina Paperina e The Bounty Killart, con la partecipazione di due giovanissimi artisti, Waro e Erk14 e la presenza internazionale di Tomoko Nagao, Gabriel Ortega e Albert Pinya.

Tra le opere esposte, tre fanno parte della collezione del Museo: la grande tela scelta come immagine rappresentativa della mostra - Life (1969) - realizzata dal pittore Vincenzo Marano e acquisita da Mario Rimoldi nell'ultima fase della sua avventura collezionistica; l'opera Le attese (1994) di Mimmo Rotella e Città del Cosmo (1973) di Aldo Borgonzoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA