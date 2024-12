20 anni di Cortinametraggio, Mezzapesa e Roncato tra i giurati

"Venti forti" è il motto della 20ª edizione di Cortinametraggio, il festival di riferimento per i cortometraggi italiani, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e in co-organizzazione con Giusi Gallotto di Nuove Reti, che si terrà a Cortina d'Ampezzo dal 17 al 23 marzo 2025. Questa edizione celebra due decenni di talento e creatività. Barbara Venturato, giovane promessa del cinema italiano, sarà la madrina. Nota per le sue performance in L'Italia chiamò di Luca Lucini e Rido perché ti amo di Paolo Ruffini, Barbara incarnerà lo spirito fresco e dinamico del festival.

"Vent'anni di Cortinametraggio sono un traguardo importante e allo stesso tempo un punto di partenza verso il futuro. Questo festival è nato con la missione di dare visibilità e spazio ai giovani talenti del cinema italiano, e oggi è una piattaforma riconosciuta e consolidata. Per questa edizione abbiamo voluto rinnovare lo spirito del festival confermando la nostra dimensione internazionale senza mai perdere il legame con le nostre radici e i nostri valori", ha dichiarato Maddalena Mayneri.

Riconfermato Niccolò Gentili, direttore artistico della manifestazione, che porta avanti con passione la missione del festival: scoprire e valorizzare nuovi talenti cinematografici.

Conduttore ufficiale sarà nuovamente Roberto Ciufoli.

Annunciati i primi nomi delle giurie di questa edizione che vedono la partecipazione di importanti personaggi del panorama cinematografico e culturale italiano. Nella Giuria Miglior Corto Assoluto, tra gli altri, il regista Pippo Mezzapesa che avrà il compito di selezionare l'opera più rappresentativa del festival.

Per la Giuria Young i primi due nomi annunciati sono Leonardo Maltese e Sara Ciocca che rappresenteranno il punto di vista delle nuove generazioni; nella Giuria Miglior Commedia Andrea Roncato che premierà il miglior corto di commedia.

Tra le novità di quest'anno l'introduzione di una nuova sezione internazionale dedicata al cinema portoghese.

In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, verrà inoltre organizzato un CSC Lab, un'occasione unica per coloro che si iscriveranno di confrontarsi con un professionista del settore.

Durante la settimana del festival, verranno celebrati i 160 anni della Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, partner del festival, con la presentazione di due cortometraggi realizzati grazie alla collaborazione tra Cortinametraggio e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Il primo è Gli Eroi Vestiti di Bianco di Alessandro Parrello, il secondo è Nereide scritto e diretto da Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi.

"Ho sempre creduto nel potere del cortometraggio come forma d'arte capace di raccontare storie intense in pochi minuti, e il successo crescente del festival negli anni dimostra quanto questa convinzione sia condivisa da pubblico e professionisti del settore. Non vediamo l'ora di festeggiare questo importante anniversario con un'edizione che, ne sono certa, rimarrà nella storia del festival", ha aggiunto Maddalena Mayneri, felice del contributo e del patrocinio del Comune di Cortina. In occasione di questo importante anniversario, il festival accoglierà il suo primo ospite d'onore, Chicco Salimbeni, vincitore della primissima edizione del festival, per un momento celebrativo unico. L'edizione del ventesimo anniversario vedrà la collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e Aeronautica Militare ed è resa possibile grazie al contributo e al patrocinio del MIC, Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina.



